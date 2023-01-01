21.11.2019 У Миши все-таки обнаружился метастаз, который был хирургически удален. Мальчик выписан для продолжения лечения по месту жительства.

06.05.2019 Миша закончил специфическое лечение. По результатам обследования у мальчика ремиссия. Мама и Миша ждут вызова в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, так как Миша вырос и сейчас одна нога короче другой. Тем не менее Миша уже ходит самостоятельно, без костылей.

28.11.2018 Миша успешно прооперирован в Москве, в Центре имени Димы Рогачева. Он уже вернулся в Екатеринбург и теперь будет проходить послеоперационную химиотерапию.

19.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Миши. Благодаря зрителям «Пятого канала» за один день на его лечение было перечислено 15 792 440 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Предполагается, что операция будет проведена в ноябре.

18.10.2018 Сегодня на «Пятом канале» вышел сюжет про Мишу.

17.10.2018 У Миши остеосаркома бедренной кости. Он уже получил несколько курсов химиотерапии в Областной детской больнице Екатеринбурга, теперь мальчику предстоит операция по удалению опухоли и протезированию пораженного участка кости. Современный протез, который позволит сохранить ногу, обойдется в 690 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Миши.