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Даня Андрияшкин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКонаково, Тверская область
Возраст17 лет
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В феврале Даню выписали домой. Теперь ему предстоят контрольные обследования.

Ход лечения

16.04.2023

В марте Даня приехал в Москву, живет на амбулаторной квартире фонда, проходит обследование. Обнаружена реактивация РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина»), мальчику необходим противоопухолевый препарат «Джакави» стоимостью 191 939 рублей.

02.02.2023

Даня выписан.

23.12.2022

Первые сто дней после трансплантации позади, Даня переведен на амбуланс, живет на квартире.

Весь ход лечения

Ваша помощь Дане

25.08.22
Анонимное пожертвование100 ₽
Н******а Т.50 000 ₽
Анонимное пожертвование100 ₽
Р*******в С.6 000 ₽
25.08.22
300 ₽
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Статьи о Дане

3.08.2022

Дане нужно снова победить

Начало 2019 года: Даня выписан. Начало 2022: Даня снова в больнице — рецидив. Мальчику очень тяжело. В прошлой раз он мужественно сражался, а теперь говорит, что сил у него нет.

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