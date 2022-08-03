Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Конаково, Тверская область
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
16.04.2023
В марте Даня приехал в Москву, живет на амбулаторной квартире фонда, проходит обследование. Обнаружена реактивация РТПХ (реакции «трансплантат против хозяина»), мальчику необходим противоопухолевый препарат «Джакави» стоимостью 191 939 рублей.
02.02.2023
Даня выписан.
23.12.2022
Первые сто дней после трансплантации позади, Даня переведен на амбуланс, живет на квартире.
Ваша помощь Дане
25.08.22
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
|Н******а Т.
|50 000 ₽
|Анонимное пожертвование
|100 ₽
|Р*******в С.
|6 000 ₽
25.08.22
|300 ₽