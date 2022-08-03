3.08.2022

Дане нужно снова победить

Начало 2019 года: Даня выписан. Начало 2022: Даня снова в больнице — рецидив. Мальчику очень тяжело. В прошлой раз он мужественно сражался, а теперь говорит, что сил у него нет.