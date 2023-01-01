26.04.2019 Прошла плановая проверка, все хорошо.

04.03.2019 С инфекционными осложнениями удалось справиться. Все неплохо. Сережа в ремиссии, выписан.

14.01.2019 Сегодня +25 сутки от трансплантации. Состояие мальчика стабильное, трансплантат функционирует. Видимых очагов инфекции нет. Отменено внутривенное питание.

18.12.2018 Сережа получает кондиционирование перед трансплантацией костного мозга, послезавтра предстоит введение донорских клеток. Пока все идет по плану.

19.11.2018 Состояние Сережи стабильное. Сегодня 13 сутки терапии «Блинцито» по протоколу. Переливания крови на сегодняшний день не нужны.

29.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Сережи. Благодаря сюжету на канале НТВ на лечение мальчика за один день было перечислено 4 890 857 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

28.10.2018 Сегодня на канале НТВ про Сережу вышел сюжет.

27.10.2018 У Сережи рецидив острого лимфобластного лейкоза. Мальчик уже проходил поддерживающую терапию дома, когда врачи обнаружили, что болезнь вернулась. Сережа вернулся в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева продолжить лечение. Стандартная при лейкозах терапия больше не эффективна, поэтому мальчику необходим современный противоопухолевый препарат «Блинцито» (дейстующее вещество — блинатумомаб). На дорогостоящее лекарство нужно собрать 2 805 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Сережи.