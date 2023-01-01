21.02.2019 Женя закончил лучевую терапию и выписался.

15.01.2019 Женя в клинике, у него все стабильно. Сегодня проведена КТ-разметка перед лучевой терапией.

27.12.2018 Женя восстановился, у него все стабильно. Выписан домой на поддерживающую терапию.

30.11.2018 Женя восстанавливается после аутотрансплантации. С инфекциями стало получше, но пока еще нужны антибиотики. Получил также переливание тромбоцитов.

08.11.2018 MIBG-терапия проведена, Женя вернулся в Центр детской гематологии, и теперь ему предстоит аутотрансплантация.

30.10.2018 Мы закрываем сбор средств для Жени. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 3 895 294 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

По плану MIBG-терапия должна пройти в самое ближайшее время. Удачи, Женя!

29.10.2018 Сегодня на канале «ТВ Центр» вышел сюжет про Женю.

28.10.2018 У Жени нейробластома, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Скоро Жене предстоит очередной этап лечения — MIBG-терапия. Она заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин, сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и как бы облучает их изнутри. Эффективность такого облучения довольно высока, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Сейчас этот вид лечения проводится и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы. Чтобы провести Жене MIBG-терапию, необходимо купить радиофармпрепарат на сумму 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для мальчика.