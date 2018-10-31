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Дамир Якупов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Петропавловск-Камчатский
Возраст17 лет
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Ход лечения

30.11.2018

Дамир выписан домой. Все неплохо.

15.11.2018

Костный мозг у Дамира быстро и благополучно прижился, переливания крови уже не нужны, неделю назад мальчик переведен в стационар кратковременного лечения.

12.11.2018

Мы закрываем сбор средств для Дамира. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Весь ход лечения

Статьи о Дамире

31.10.2018

Дамир и Ренат, попугаи-неразлучники

Ренат приехал к брату в больницу, чтобы стать для него донором костного мозга. Теперь у братьев-близнецов будет еще больше общего.

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