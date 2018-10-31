Ход лечения
30.11.2018
Дамир выписан домой. Все неплохо.
15.11.2018
Костный мозг у Дамира быстро и благополучно прижился, переливания крови уже не нужны, неделю назад мальчик переведен в стационар кратковременного лечения.
12.11.2018
Мы закрываем сбор средств для Дамира. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Статьи о Дамире
31.10.2018
Дамир и Ренат, попугаи-неразлучники
Ренат приехал к брату в больницу, чтобы стать для него донором костного мозга. Теперь у братьев-близнецов будет еще больше общего.