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Стас Корчагин

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Владимир
Возраст12 лет
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Стас перенес трансплантацию костного мозга по поводу очень сложного случая лейкоза. Теперь признаков лейкоза нет, но нужно лекарство, чтобы разобраться с осложнениями.

Ход лечения

22.03.2021

Стас принимает «Джакави» для борьбы с РТПХ кишечника и кожи. Терапия проходит планово. Мальчик переведен на амбулаторную квартиру.

01.03.2021

Мы закрываем сбор средств для Стаса. Вся необходимая сумма собрана, спасибо! Теперь предполагается длительная терапия «Джакави».

26.02.2021

Сейчас Стас в отделении, по лейкозу все в порядке, но мальчика беспокоит очень сильная реакция «трансплантат против хозяина», поразившая кожу. Стас нуждается в терапии препаратом «Джакави». Стоимость препарата 192 000 рублей.

Весь ход лечения

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