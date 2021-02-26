Сейчас Стас в отделении, по лейкозу все в порядке, но мальчика беспокоит очень сильная реакция «трансплантат против хозяина», поразившая кожу. Стас нуждается в терапии препаратом «Джакави». Стоимость препарата 192 000 рублей.