21.02.2019 Мальчик на амбулаторной квартире, закончил второй этап терапии консолидации. Немного приболел, но в целом особых поводов для беспокойства нет. В отделение приходит на анализы и процедуры.

10.01.2019 Гриша проходит второй этап терапии консолидации, все планово, особых токсических и инфекционных проблем нет. Этот смешной малыш носится по отделению и очень любит рисовать, неважно где!

19.11.2018 Мальчик в ремиссии, сейчас проходит первый этап терапии консолидации, особых токсических и инфекционных проблем нет, получает терапию согласно протоколу. Начал ходить, болтать и даже хулиганить. Гришу перевели на амбулаторную квартиру.

12.11.2018 Мы закрываем сбор средств для Гриши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

07.11.2018 Маленький Гриша поступил в Российскую детскую клиническую больницу в сентябре с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз». Сейчас в рамках протокола терапии ему и другим детям из того же отделения РДКБ требуется противоопухолевый препарат «Онкаспар», которого нет в больнице. Стоимость лекарства 199 300 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Гриши.