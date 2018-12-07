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Ника Кульша

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
ГородМосква
Возраст12 лет
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У Ники доброкачественная опухоль мозга — краниофарингиома. Коварство этой опухоли заключается в том, что даже после удаления она может снова начать расти.

Ход лечения

26.09.2021

Проведено радиохирургическое лечение маленького остаточного фрагмента опухоли. Ника в неплохом состоянии, зрение не ухудшилось.

24.09.2021

Ника снова в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, опухоль опять стала расти. Девочке предстоит облучение на аппарате «Кибер-нож». Стоимость процедуры 135 000 рублей.

07.12.2018 

В конце ноября Ника прошла лучевое лечение на аппарате «Кибер-нож», хорошо его перенесла и выписалась. Через полгода — на проверку.

Весь ход лечения

Ваша помощь Нике

26.09.21
45 ₽
26.09.21
1 000 ₽
26.09.21
5 000 ₽
26.09.21
200 ₽
26.09.21
135 000 ₽
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