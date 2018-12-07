У Ники доброкачественная опухоль мозга — краниофарингиома. Коварство этой опухоли заключается в том, что даже после удаления она может снова начать расти.

Ход лечения 26.09.2021 Проведено радиохирургическое лечение маленького остаточного фрагмента опухоли. Ника в неплохом состоянии, зрение не ухудшилось. 24.09.2021 Ника снова в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, опухоль опять стала расти. Девочке предстоит облучение на аппарате «Кибер-нож». Стоимость процедуры 135 000 рублей. 07.12.2018 В конце ноября Ника прошла лучевое лечение на аппарате «Кибер-нож», хорошо его перенесла и выписалась. Через полгода — на проверку. Весь ход лечения