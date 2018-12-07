Ход лечения
26.09.2021
Проведено радиохирургическое лечение маленького остаточного фрагмента опухоли. Ника в неплохом состоянии, зрение не ухудшилось.
24.09.2021
Ника снова в Центре нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, опухоль опять стала расти. Девочке предстоит облучение на аппарате «Кибер-нож». Стоимость процедуры 135 000 рублей.
07.12.2018
В конце ноября Ника прошла лучевое лечение на аппарате «Кибер-нож», хорошо его перенесла и выписалась. Через полгода — на проверку.
Ваша помощь Нике
26.09.21
|45 ₽
26.09.21
|1 000 ₽
26.09.21
|5 000 ₽
26.09.21
|200 ₽
26.09.21
|135 000 ₽