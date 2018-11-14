Умер Вадим Сафаров. На днях ему исполнилось 22 года.

Вадим боролся с лейкозом последние шесть лет. Это была упорная борьба, и не раз казалось, что врачи вместе с Вадимом могут одержать в ней победу. Последняя трансплантация костного мозга была проведена с использованием самых современных лекарств, которые не раз позволяли добиться успеха даже в самых сложных случаях, и около полугода у Вадима все было хорошо. А потом в анализах снова стали обнаруживаться опухолевые клетки, и стало ясно, что ничего сделать уже нельзя — только попытаться облегчить последние месяцы жизни...

За время болезни Вадима мы успели подружиться с этим мужественным юношей. И для нас, и для врачей случившееся — огромное горе. К сожалению, пока еще медицина может не все.

Светлая память. Сил родителям и братьям.