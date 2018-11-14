|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Шуя, Ивановская область
|Дата смерти
|16.01.2020
19.01.2020
Умер Вадим Сафаров. На днях ему исполнилось 22 года.
Вадим боролся с лейкозом последние шесть лет. Это была упорная борьба, и не раз казалось, что врачи вместе с Вадимом могут одержать в ней победу. Последняя трансплантация костного мозга была проведена с использованием самых современных лекарств, которые не раз позволяли добиться успеха даже в самых сложных случаях, и около полугода у Вадима все было хорошо. А потом в анализах снова стали обнаруживаться опухолевые клетки, и стало ясно, что ничего сделать уже нельзя — только попытаться облегчить последние месяцы жизни...
За время болезни Вадима мы успели подружиться с этим мужественным юношей. И для нас, и для врачей случившееся — огромное горе. К сожалению, пока еще медицина может не все.
Светлая память. Сил родителям и братьям.
30.04.2019
Все стабильно. Вадима отпустили домой — пока на две недели.
03.04.2019
На фоне проводимой терапии состояние Вадима с положительной динамикой, антибиотики постепенно отменяются, Вадим переводится в стационар кратковременного лечения. Ему необходимо и дальше продолжить сопроводительную терапию.
19.03.2019
Вадим побывал в реанимации из-за сепсиса и проблем с легкими. Сейчас ему лучше, он вернулся в трансплантационное отделение, идет восстановление.
04.03.2019
Завтра у Вадима трансплантация. Сейчас юноша получает терапию кондиционирования.
15.02.2019
Продолжается терапия «Милотаргом». Также Вадиму показаны переливания эритроцитов и тромбоцитов, в остальном терапия плановая. Состояние стабильное.
23.01.2019
Вадим получает препарат «Милотарг» и борется с инфекционными осложнениями. Состояние стабильное, ухудшений сейчас нет. После реанимации активность пока сильно снижена, но Вадим все-таки пытается восстанавливать движения ног и пальцев рук.
17.01.2019
Вадиму наконец-то лучше. После долгого пребывания в реанимации сейчас уже возможно перевести его в подростковое отделение. Пункция показала, что количество опухолевых клеток уменьшилось. Теперь нужно решать вопрос о трансплантации.
26.12.2018
Ситуация у Вадима непростая. Лейкоз очень агрессивный, необходима повторная трансплантация от брата. Но сперва нужно справиться с тяжелой инфекцией, иначе риск трансплантации слишком велик. Сейчас планируется терапия препаратом «Милотарг», который, может быть, поможет снизить содержание бластных клеток. Также Вадим до сих пор получает донорские гранулоциты.
11.12.2018
У Вадима сепсис, и самым срочным образом он нуждается в переливании донорских гранулоцитов. У юноши первая группа крови, положительный резус-фактор, но доноры принимаются и с отрицательным.
21.11.2018
Мы закрываем сбор средств для Вадима. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
У юноши был сепсис, с которым удалось справиться. Пункция костного мозга показывает, что, по крайней мере, прогрессирования заболевания сейчас нет. Состояние сравнительно неплохое.
14.11.2018
У Вадима второй рецидив острого миелобластного лейкоза, молодой человек вернулся на лечение в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. Вадиму уже делали одну пересадку костного мозга от старшего брата. Но юноша нуждается в еще одной трансплантации. На этот раз донором станет второй брат Вадима. Брат в качестве донора подходит только частично, поэтому перед ТКМ необходимо провести процедуру очистки трансплантата. Она обойдется в 1 200 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Вадима.
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Вадим сдаваться не собирается
У Вадима Сафарова второй рецидив лейкоза — он нуждается во второй трансплантации костного мозга.