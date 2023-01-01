29.10.2020 Некоторое время Марина провела в больнице: проверка и лечение РТПХ. На выписку получен препарат «Джакави».

10.06.2020 Марина справилась с инфекцией, выписана домой на поддерживающую терапию. Ура!

03.06.2020 У Марины некоторые инфекционные проблемы, лечится. Кроме того, фонд сейчас закупает девочке на ближайшее время лекарства «Програф» и «Вориконазол».

01.05.2020 Мы закрываем сбор средств для Марины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Марина лечит инфекции, самочувствие неплохое.

27.04.2020 Марина продолжает лечение в отделении. Чувствует себя хорошо: активная, в хорошем настроении, участвует в онлайн-конкурсах, которые проводят волонтеры. Сейчас девочка для лечения некоторых осложнений нуждается в терапии антибиотиком «Зивокс». Лекарство нужно и другим детям, обойдется оно в 152 000 рублей.

22.01.2020 Трансплантат функционирует, переливания крови не нужны, видимых очагов инфекций нет, девочка чувствует себя хорошо, все планово.

Два месяца после трансплантации. Трансплантат функционирует, но из-за вида полученной трансплантации пока не наладилась выработка лейкоцитов. Нет видимых очагов инфекции, но бывают подъемы температуры, а иммунитет пока совсем низкий, поэтому Марину тщательно обследуют.

27.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Марины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По плану трансплантация у Мариши должна пройти именно в эти дни. Ждем приживления и восстановления.

23.12.2019 Марина проходит предтрансплантационное обследование. У нее ухудшилась функция костного мозга, врачи приняли решение провести ТКМ. Перед пересадкой необходима процедура кондиционирования, для этого девочке нужен препарат «Тимоглобулин», а также противогрибковое средство «Вориконазол». Стоимость лекарств 220 000 рублей.

11.07.2019 Марину выписывают с неполным ответом на несколько месяцев домой.

02.07.2019 Полного ответа на терапию нет, но на фоне «Энплейта» есть улучшение по тромбоцитам. Поэтому есть вероятность, что Марина ответит на лечение и трансплантация не понадобится. Но поиск неродственного донора все же продолжается.

22.05.2019 У Марины пока все по-прежнему, продолжает получать переливания компонентов крови. Идёт поиск донора.

06.05.2019 Лекарственная терапия пока неэффективна. Нужны переливания компонентов крови.

09.04.2019 Ответа на первый курс «Атгама» все-таки нет, добавление к терапии «Ацеллбии» тоже не возымело эффекта. На неделе планируется второй курс «Атгама» с параллельным приемом «Револейда». Девочка общительная, открытая, активная. Рисует, занимается игрой на гитаре, учится с учителями РДКБ.

15.03.2019 Через четыре месяца после первого курса «Атгама» Марине наконец-то лучше. Переливания крови уже не нужны, анализы костного мозга показывают, что он скоро должен начать нормально работать, поэтому второй курс пока не планируется. Но проблемы еще остаются, и Марина получает лекарства.

15.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Марины. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

09.02.2019 Марина продолжает лечение. Сейчас девочка нуждается в нескольких препаратах: антибиотике «Ванкомицин», противоопухолевом «Меркаптопурине» и в лекарстве «Энплейт», которое стимулирует выработку тромбоцитов. В общей сложности, необходимо собрать 220 000 рублей. Лекарства необходимы и другим детям. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Марины и других пациентов.

01.02.2019 Ответа на «Атгам» пока нет, предстоит второй курс того же препарата. Несмотря на это, девочка активна и весела. Проходит обучение в школе РДКБ. Учится играть на гитаре.

25.12.2018 Ответа на курс терапии с «Атгамом» пока нет, нужны переливания крови. Состояние стабильное, видимых инфекций нет.

28.11.2018 Мы закрываем сбор средств для Марины. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

21.11.2018 Марина попала на обследование в Российскую детскую клиническую больницу в октябре. Диагноз поставлен: апластическая анемия, заболевание, при котором костный мозг перестает производить достаточные количества всех основных видов клеток. Сейчас для лечения Марине нужен препарат «Неуластим», который стимулирует выработку лейкоцитов и относится к факторам роста, а также «Энплейт» для стимуляции выработки тромбоцитов. Стоимость терапии 180 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Марины.