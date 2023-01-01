27.06.2019 Терапия у Элины закончена. девочка выписана под наблюдение докторов по месту жительства.

15.02.2019 Все неплохо. Для фиксации коленного сустава Элине куплен ортез.

15.01.2019 Элина продолжает терапию. Все стабильно. Очагов инфекции нет.

15.12.2018 Элина прооперирована, все неплохо, с инфекционными осложнениями тоже удалось справиться, девочка потихоньку начинает занятия с реабилитологами. Продолжается химиотерапия.

28.11.2018 Мы закрываем сбор средств для Элины. Благодаря зрителям «ТВ Центр» за один день на ее лечение было перечислено 1 799 910 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

27.11.2018 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Элину вышел сюжет.

26.11.2018 Весной Элина подвернула ногу и стала жаловаться на боль, которая со временем становилась все сильнее. Летом, после смены в лагере, девочке сделали рентгенографию и компьютерную томографию коленных суставов. По результатам исследований был поставлен диагноз: остеосаркома, рак кости. Сейчас Элина проходит лечение в Центре гематологии им. Дмитрия Рогачева, ее готовят к операции, во время которой будет заменена поврежденная часть кости и поставлен эндопротез стоимостью 664 000 рубля. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Элины.