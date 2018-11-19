|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Талое, Респ. Бурятия
|Дата смерти
|15.01.2021
17.01.2021
Позавчера не стало маленькой Маши Усольцевой.
Два года назад Маше провели трансплантацию костного мозга. Дело в том, что впервые девочка заболела лейкозом в двухлетнем возрасте, потом прошла лечение, но лейкоз вернулся. И без трансплантации уже было не обойтись.
Лейкоз отступил. Полгода Маша провела дома. Но возникла беда, которая сейчас случается реже, чем раньше, но все-таки иногда случается. У Маши развилась тяжелейшая реакция «трансплантат против хозяина», которая не поддавалась никакому лечению. Пришлось вернуться в больницу. Врачи очень долго боролись за Машу, были перепробованы буквально все возможные лекарства. Иногда удавалось добиться улучшения. Но в целом становилось все хуже и хуже. Особенно сильно пострадали кожа и легкие. 15 января все закончилось.
Маша была младшим ребенком и единственной девочкой в большой семье: два взрослых старших брата, брат-школьник. Почти всю свою недолгую жизнь Маша болела. За нее боролись десятки людей - близкие, врачи, доноры, благотворители. И иногда удавалось вернуть девочке радость нормального детства. Но отвоевать Машу у смерти так и не удалось.
Светлая память. Сил близким.
24.12.2020
У Маши ухудшение ситуации с инфекциями: пневмония и ячмень на веке. Нужно много лекарств для борьбы с инфекциями, в том числе зарубежные «Фоскавир» и «Сидофовир», которых в клинике пока что нет.
19.11.2020
По-прежнему основная проблема - РТПХ, которая очень плохо поддается терапии. Продолжается плановая терапия. Отрицательной динамики нет, но до стойкого улучшения далеко.
02.10.2020
Мы закрываем сбор средств для Маши. Спасибо!
01.10.2020
Все еще сохраняется РТПХ, некоторые инфекционные осложнения. Лечение необходимо продолжать. Кроме всего прочего Маше сейчас крайне необходим антибиотик «Завицефта» стоимостью 240 670 рублей.
17.08.2020
Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ухудшения по РТПХ нет, но лечение идет очень медленно и непросто.
11.08.2020
Маша по-прежнему борется с осложнениями после ТКМ: сохраняется течение вирусно-бактериальной пневмонии. Для лечения девочке необходимы зарубежный противовирусный препарат «Сидофовир» и антибиотик «Завицефта». Общая стоимость лекарств 446 500 рублей. Поддержите, пожалуйста, Машу.
13.07.2020
Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
По инфекциям у Маши улучшение, а вот с РТПХ пока еще не удалось добиться решающего перелома: какие-то участки кожи выглядят лучше, какие-то хуже. Маша получает иммуносупрессивную терапию, к которой добавлен также экстракорпоральный фотоферез.
08.07.2020
Машу по-прежнему беспокоит сильная РТПХ кожи, настроение у девочки не очень, общается только с мамой, но желание порисовать и поразукрашивать, к счастью, не пропадает. С отитом и синуситом Машеньке удалось разобраться, но, увы, добавилась аденовирусная инфекция. Маше очень нужна терапия зарубежными противовирусными препаратами «Сидофовир» и «Пробенецид», стоимость лекарств 198 000 рублей.
04.06.2020
Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
01.06.2020
После трансплантации прошло уже почти полтора года, Маша в ремиссии, но с сентября ее беспокоит сильная хроническая реакция «трансплантат против хозяина», которая поразила кожу и легкие. Сейчас девочка лечится в Центр им. Димы Рогачева, на данный момент у нее обострение хронического синусита, а также отит. Для лечения необходима терапия антибиотиком «Завицефта», его стоимость 241 000 рублей.
21.01.2019
Маша переведена в отделение трансплантации. Начато кондиционирование.
19.11.2018
Маша лечится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева и готовится к пересадке костного мозга. Сейчас ей необходима противоопухолевая терапия. «Блинцито» — один из препаратов, который входит в протокол лечения. Его стоимость 935 000 рубля. Лекарство было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.