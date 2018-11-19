Позавчера не стало маленькой Маши Усольцевой.

Два года назад Маше провели трансплантацию костного мозга. Дело в том, что впервые девочка заболела лейкозом в двухлетнем возрасте, потом прошла лечение, но лейкоз вернулся. И без трансплантации уже было не обойтись.

Лейкоз отступил. Полгода Маша провела дома. Но возникла беда, которая сейчас случается реже, чем раньше, но все-таки иногда случается. У Маши развилась тяжелейшая реакция «трансплантат против хозяина», которая не поддавалась никакому лечению. Пришлось вернуться в больницу. Врачи очень долго боролись за Машу, были перепробованы буквально все возможные лекарства. Иногда удавалось добиться улучшения. Но в целом становилось все хуже и хуже. Особенно сильно пострадали кожа и легкие. 15 января все закончилось.

Маша была младшим ребенком и единственной девочкой в большой семье: два взрослых старших брата, брат-школьник. Почти всю свою недолгую жизнь Маша болела. За нее боролись десятки людей - близкие, врачи, доноры, благотворители. И иногда удавалось вернуть девочке радость нормального детства. Но отвоевать Машу у смерти так и не удалось.

Светлая память. Сил близким.