28.08.2020 Вчера Ксюши не стало. Это была очень талантливая, яркая и красивая девочка. Светлая память, сил близким.

06.08.2020 К сожалению, лечение не помогло. Ксюша переведена на паллиативную терапию.

06.05.2019 Ксюша продолжает лечение в больнице по месту жительства. Осталось еще 2 блока химиотерапии, после чего, если анализы у девочки будут хорошими, Ксюша и мама поедут на реабилитацию в «Русское поле». В больнице по месту жительства у Ксюши возникли осложнения (колено опухло, появилась инфекция), но антибиотики позволили добиться улучшения. Самостоятельно ходить пока не получается.

28.12.2018 Ксюша прооперирована 18 декабря. Послеоперационный период протекал без осложнений, девочка в стабильном состоянии выписана для продолжения специфической терапии по месту жительства.

30.11.2018 Мы закрываем сбор средств для Ксюши. Благодаря зрителям «Пятого канала» за один день на ее лечение было перечислено 10 849 224 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

29.11.2018 Сегодня на «Пятом канале» вышел сюжет про Ксюшу.

28.11.2018 У Ксюши саркома бедренной кости, сейчас девочка лечится в пермской больнице — получает химиотерапию. Вскоре Ксюша приедет в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева, где ей проведут операцию по удалению опухоли и эндопротезированию. Девочке установят протез, который заменит пораженный участок кости и позволит сохранить ногу. Сама операция проводится по квоте, но вот современный механизм эндопротеза нужно оплатить. Он стоит 1 000 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Ксюши.