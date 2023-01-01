01.05.2020 Нам сообщили, что прошлым летом не стало Агаты Соловьевой.

Светлая память.

04.06.2019 К сожалению, опухоль у Агаты прогрессирует, несмотря на смену химиотерапии. Девочка переводится на паллиативное лечение.

27.05.2019 Агата получила 6 курсов химиотерапии, послезавтра планируется начать седьмой курс. Месяц назад была проведена операция по установке спейсера. Период восстановления протекал сложно, с сильной болезненностью, настроение тоже неважное.

09.04.2019 Агата закончила получать 5-й курс химиотерапии, сейчас идет период восстановления, потом полное обследование. Если не будет инфекций и других проблем, будет решаться вопрос об установке спейсера.

22.02.2019 Агата продолжает лечение, три курса химиотерапии уже позади. Операция с установкой эндопротеза пока откладывается (из-за быстрого роста косточки) — возможно, будет установлена временная конструкция, так называемый спейсер.

25.01.2019 Агата сейчас получает третий блок терапии. После окончания курса она пройдет плановое обследование, и будет составлен протокол лечения дальше. Агата переносит лечение нормально, с минимальными побочными эффектами.

12.12.2018 Мы закрываем сбор средств для Агаты. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

04.12.2018 Агата лечится от остеосаркомы в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. На фоне высокодозной химиотерапии, которую получают пациенты, нередко развиваются самые разные осложнения. Сейчас Агата и еще несколько пациентов больницы нуждаются в препаратах сопроводительной терапии. Речь идет о лекарствах для поддержки печени — чтобы справляться с нагрузками, и об антидотах для профилактики осложнений, вызванных токсичным действием препаратов «химии». На лекарства нужно собрать 250 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Агаты и других пациентов.