10.10.2019 Длительная терапия «Ксалкори» привела к достаточному сокращению опухоли, чтобы ее остатки можно было удалить хирургическим путем. Саша хорошо себя чувствует. В НМИЦ ДГОИ его больше не ждут, терапия ориентировочно будет продлена до июня 2020 г.

05.12.2018 Летом 2017 у Саши начал болеть живот. УЗИ выявило объемное образование, юношу госпитализировали в местную больницу, провели операцию по удалению опухоли. Через несколько месяцев понадобилась повторная операция. Сейчас Саша проходил лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Ему необходимо постоянно принимать дорогостоящий таргетный препарат «Ксалкори». Три курса терапии стоимостью 725 090 рублей были оплачены из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.