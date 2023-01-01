13.08.2019 Почти два месяца после пересадки. Все неплохо, но риск инфекционных и иммунных осложнений пока еще сохраняется.

12.07.2019 Пересадка от неродственного донора проведена, трансплантат функционирует, переливания компонентов крови сейчас не нужны. Признаков РТПХ достоверно не выявлено.

16.06.2019 Мы закрываем сбор средств для Захара. Вчера на канале НТВ про мальчика вышел сюжет. За один день на его лечение было перечислено 2 571 657 рублей. Спасибо!

14.06.2019 Мальчик готовится к неродственной пересадке. Донор найден, и сейчас необходимо оплатить его поиск и активацию. Это процедура стоит 1 825 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Захара.

07.06.2019 Сегодня Захар госпитализируется в отделение для подготовки к проведению трансплантации костного мозга.

05.12.2018 У Захара талассемия, наследственное заболевание кроветворной системы. Первые признаки болезни появились у мальчика в раннем детстве. Летом 2018 он попал в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева на лечение. В течение многих месяцев Захару надо будет принимать дорогостоящий препарат «Джакави», стоимость одного курса составляет 188 000 рублей. Лекарство было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.