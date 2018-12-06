Прошлой ночью умерла Таня Белякова.

Уже через месяц после пересадки у Тани стал развиваться рецидив. Лекарства не помогли, и консилиум врачей после долгих обсуждений признал, что сделать больше ничего нельзя. Таня уехала домой. После выписки на паллиатив она прожила три месяца.

Таня была красивой, одаренной девочкой, она замечательно танцевала, ее все любили. У нее было два младших брата, и один из них стал донором клеток костного мозга, чтобы спасти сестру. Так жаль, что спасти ее все-таки не получилось...

Светлая память, сил близким.