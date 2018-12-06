|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Шойбулак, Республика Марий Эл
|Дата смерти
|24.06.2019
26.06.2019
Прошлой ночью умерла Таня Белякова.
Уже через месяц после пересадки у Тани стал развиваться рецидив. Лекарства не помогли, и консилиум врачей после долгих обсуждений признал, что сделать больше ничего нельзя. Таня уехала домой. После выписки на паллиатив она прожила три месяца.
Таня была красивой, одаренной девочкой, она замечательно танцевала, ее все любили. У нее было два младших брата, и один из них стал донором клеток костного мозга, чтобы спасти сестру. Так жаль, что спасти ее все-таки не получилось...
Светлая память, сил близким.
18.03.2019
Планируется выписка Тани для продолжения лечения по месту жительства.
05.03.2019
На днях Таня поступит в отделение подростков для продолжения терапии. Ей запланирована терапия с препаратом «Милотарг» и потом, возможно, доливка донорских лимфоцитов. Субъективно самочувствие неплохое, Таня даже учится играть на гитаре.
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