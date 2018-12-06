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Таня Белякова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городс. Шойбулак, Республика Марий Эл
Дата смерти24.06.2019
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26.06.2019

Прошлой ночью умерла Таня Белякова.

Уже через месяц после пересадки у Тани стал развиваться рецидив. Лекарства не помогли, и консилиум врачей после долгих обсуждений признал, что сделать больше ничего нельзя. Таня уехала домой. После выписки на паллиатив она прожила три месяца.

Таня была красивой, одаренной девочкой, она замечательно танцевала, ее все любили. У нее было два младших брата, и один из них стал донором клеток костного мозга, чтобы спасти сестру. Так жаль, что спасти ее все-таки не получилось...

Светлая память, сил близким.

18.03.2019

Планируется выписка Тани для продолжения лечения по месту жительства.

05.03.2019

На днях Таня поступит в отделение подростков для продолжения терапии. Ей запланирована терапия с препаратом «Милотарг» и потом, возможно, доливка донорских лимфоцитов. Субъективно самочувствие неплохое, Таня даже учится играть на гитаре.

Весь ход лечения

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6.12.2018

Наша Таня не плачет

Жизнь 16-летней Тани Беляковой спасет пересадка костного мозга. Сейчас девушка готовится к процедуре.

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