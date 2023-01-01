30.11.2020 Несколько дней назад умер Миша Иванов.

Целых пять лет в Мишиной жизни была тяжелая болезнь. Лейкоз, рецидивы, проблемы с сердцем и легкими. Но Миша боролся до конца, и его врачи и близкие боролись вместе с ним.

Миша был единственным ребенком в семье. Он любил шахматы, историю, спорт. Он очень хотел выздороветь, выучиться на психолога и помогать людям стать счастливее.

Светлая память. Сил родителям.

04.12.2018 Миша болеет с января 2016 года. Сейчас находится в Морозовской детской больнице с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Он проходит длительный курс терапии дорогостоящим противоопухолевым средством «Блинцито» стоимостью 1 870 000 рублей. Лекарство было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.