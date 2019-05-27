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Амира Тугушева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Шумейка Саратовской области
Возраст9 лет
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Амира начала лечиться от острого лимфобластного лейкоза в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в октябре 2018 года.

Ход лечения

05.07.2019

Амира выписывается домой на поддерживающую терапию, которая продлится примерно полтора года. Состояние удовлетворительное.

15.06.2019

Все неплохо, Амира на время выписана домой.

27.05.2019

Амира очень тяжело перенесла высокодозную химиотерапию, и доктор решил перевести ее на более щадящий протокол лечения. Сейчас ей проводит терапию по индивидуальной схеме. На данный момент заканчивают вводить первую фазу второго (и последнего) протокола.

Весь ход лечения

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