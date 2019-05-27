Амира очень тяжело перенесла высокодозную химиотерапию, и доктор решил перевести ее на более щадящий протокол лечения. Сейчас ей проводит терапию по индивидуальной схеме. На данный момент заканчивают вводить первую фазу второго (и последнего) протокола.