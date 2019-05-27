Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Шумейка Саратовской области
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
05.07.2019
Амира выписывается домой на поддерживающую терапию, которая продлится примерно полтора года. Состояние удовлетворительное.
15.06.2019
Все неплохо, Амира на время выписана домой.
27.05.2019
Амира очень тяжело перенесла высокодозную химиотерапию, и доктор решил перевести ее на более щадящий протокол лечения. Сейчас ей проводит терапию по индивидуальной схеме. На данный момент заканчивают вводить первую фазу второго (и последнего) протокола.