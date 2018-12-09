|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|д. Ясная Липецкой области
|Возраст
|8 лет
Ход лечения
26.07.2019
Гоша выписан на поддержку, все хорошо.
05.04.2019
Гоша заканчивает II этап терапии консолидации, мальчик на амбулаторной квартире, в целом все планово, особых инфекционных и токсических проблем нет.
21.02.2019
Гриша на второй этапе терапии консолидации. Есть грибковые проблемы, активно лечится, получает противогрибковые препараты. Мальчик на амбулаторной квартире, в отделение приходит на анализы и процедуры.
11.01.2019
Мальчик заканчивает первый этап терапии консолидации. Все планово.
17.12.2018
Мы закрываем сбор средств для Гоши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
09.12.2018
Гоша нуждается в противоопухолевом современном препарате «Кидролаза» (аналог «Аспарагиназы») — врачи считают, что в случае мальчика это лекарство поможет лучше. «Кидролаза» не зарегистрирована в России, на курс для Гоши необходимо собрать 570 000 рублей.