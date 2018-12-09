Гоша нуждается в противоопухолевом современном препарате «Кидролаза» (аналог «Аспарагиназы») — врачи считают, что в случае мальчика это лекарство поможет лучше. «Кидролаза» не зарегистрирована в России, на курс для Гоши необходимо собрать 570 000 рублей.