Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Гоша Востриков

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городд. Ясная Липецкой области
Возраст8 лет
Поделиться:
Гоша заболел острым лимфобластным лейкозом, на лечение мальчик приехал в Российскую детскую клиническую больницу.

Ход лечения

26.07.2019

Гоша выписан на поддержку, все хорошо.

05.04.2019

Гоша заканчивает II этап терапии консолидации, мальчик на амбулаторной квартире, в целом все планово, особых инфекционных и токсических проблем нет.

21.02.2019

Гриша на второй этапе терапии консолидации. Есть грибковые проблемы, активно лечится, получает противогрибковые препараты. Мальчик на амбулаторной квартире, в отделение приходит на анализы и процедуры.

11.01.2019

Мальчик заканчивает первый этап терапии консолидации. Все планово.

17.12.2018

Мы закрываем сбор средств для Гоши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

09.12.2018

Гоша нуждается в противоопухолевом современном препарате «Кидролаза» (аналог «Аспарагиназы») — врачи считают, что в случае мальчика это лекарство поможет лучше. «Кидролаза» не зарегистрирована в России, на курс для Гоши необходимо собрать 570 000 рублей.

Ваша помощь Гоше

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari