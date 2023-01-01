10.08.2020 Когда год назад Даша выписывалась из больницы, ясно было, что ситуация сложная. Полностью справиться с рецидивом опухоли не удалось, получилось только сдержать ее рост. Некоторое время девочка дома неплохо себя чувствовала, но вскоре стало ясно, что болезнь бурно развивается снова. Много месяцев Даша была под опекой паллиативной службы фонда. Вчера ее не стало.

Дашу любили очень многие. Лечение подарило ей почти четыре года жизни, но больше ничего медицина сделать не могла...

Светлая память. Сил близким.

20.06.2019 Даша скоро едет домой. Будет принимать лекарства «Клексан» и «Эндоксан».

15.05.2019 Контрольное обследование показало стабилизацию опухолевого процесса. Схему терапии пришлось изменить, так как кроветворение очень подолгу не восстанавливалось после блоков «химии». Сейчас закончился очередной блок. Продолжается терапия с «Темодалом» и «Иринотеканом».

08.04.2019 Даша продолжает получать химиотерапию на фоне сопроводительной терапии. Состояние у девочки стабильное.

04.03.2019 По данным контрольной рентгенографии грудной клетки, у Даши стабилизация болезни. 25 февраля начат очередной блок терапии.

05.02.2019 Показатели крови пока снижены, поэтому начало очередного блока химиотерапии пришлось отложить.

10.01.2019 Даша продолжает терапию с «Темодалом» и «Иринотеканом», получает также сопроводительную терапию. Чувствует себя неплохо.

13.12.2018 Мы досрочно закрываем сбор средств для Даши. Врачи решили пока не проводить аутотрансплантацию костного мозга, соответственно, прием «Мозобаила» тоже не понадобится. На уже собранные средства для Даши закупят противоопухолевые препараты «Темодал» и «Иринотекан», а также противорвотное лекарство «Зофран» .

09.12.2018 У Даши рецидив саркомы Юинга, девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Даша нуждается в аутотрансплантации костного мозга, во время которой девочке введут ее собственные гемопоэтические клетки, собранные заранее. Это нужно для того, чтобы организм мог восстановиться после высокодозной химиотерапии.

Однако пока врачам не удается собрать достаточное количество клеток Даши — препараты, обычно используемые для этой цели, в случае девочки неэффективны. Поэтому необходима стимуляция специальным мобилизирующим препаратом «Мозобаил». Лекарство обойдется в 490 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Даши.