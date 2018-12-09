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Гамлет Тамарян

Сбор завершен
ДиагнозЮвенильная ангиофиброма носоглотки
Городг. Улан-Удэ (Респ. Бурятия)
Возраст19 лет
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У Гамлета рецидив доброкачественной опухоли носоглотки, мальчику понадобится повторная операция в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

Ход лечения

17.12.2018

Мы закрываем сбор средств для Гамлета. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Гамлету проведена двухэтапная операция: эмболизация (закупорка) сосудов и эндоскопическое удаление опухоли. Все нормально.

09.12.2018

В первый раз мальчика оперировали летом 2017 года. Этот вид лечения не квотируется государством, поэтому семьи пациентов должны оплачивать его самостоятельно. Операция Гамлета обойдется в 522 000 рублей.

Ваша помощь Гамлету

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