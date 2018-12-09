Сбор завершен
|Диагноз
|Ювенильная ангиофиброма носоглотки
|Город
|г. Улан-Удэ (Респ. Бурятия)
|Возраст
|19 лет
Ход лечения
17.12.2018
Мы закрываем сбор средств для Гамлета. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Гамлету проведена двухэтапная операция: эмболизация (закупорка) сосудов и эндоскопическое удаление опухоли. Все нормально.
09.12.2018
В первый раз мальчика оперировали летом 2017 года. Этот вид лечения не квотируется государством, поэтому семьи пациентов должны оплачивать его самостоятельно. Операция Гамлета обойдется в 522 000 рублей.