Мы закрываем сбор средств для Максима. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 927 200 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!