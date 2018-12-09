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Максим Дубинин

Сбор завершен
ДиагнозАнемия Фанкони
Городг. Ачинск, Красноярский край
Возраст13 лет
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У Максима анемия Фанкони — редкое генетическое заболевание, при котором у пациентов в течение жизни нарушается работа костного мозга и повышается риск злокачественных опухолей. Трансплантация костного мозга — единственное эффективное лечение в данном случае.

Ход лечения

09.07.2019

Максим получает реабилитацию в центре «Русское поле».

18.02.2019

Два месяца после трансплантации. Все неплохо.

15.01.2019

Костный мозг функционирует. Пока еще есть проблемы (в частности, серьезная нутритивная недостаточность), но они решаются.

18.12.2018

Завтра введение донорских клеток. Пока все достаточно стабильно, Максим получает всю необходимую в этот период терапию.

11.12.2018

Мы закрываем сбор средств для Максима. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 927 200 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

10.12.2018

Сегодня на канале «ТВ Центр» про Максима вышел сюжет.

09.12.2018

Максиму найден донор в международном банке доноров костного мозга, он из Франции. Осталось только оплатить процедуру его поиска и активации, она обойдется в 1 900 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.

Ваша помощь Максиму

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