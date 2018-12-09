Ход лечения
09.07.2019
Максим получает реабилитацию в центре «Русское поле».
18.02.2019
Два месяца после трансплантации. Все неплохо.
15.01.2019
Костный мозг функционирует. Пока еще есть проблемы (в частности, серьезная нутритивная недостаточность), но они решаются.
18.12.2018
Завтра введение донорских клеток. Пока все достаточно стабильно, Максим получает всю необходимую в этот период терапию.
11.12.2018
Мы закрываем сбор средств для Максима. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 927 200 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
10.12.2018
Сегодня на канале «ТВ Центр» про Максима вышел сюжет.
09.12.2018
Максиму найден донор в международном банке доноров костного мозга, он из Франции. Осталось только оплатить процедуру его поиска и активации, она обойдется в 1 900 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.