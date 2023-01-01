16.04.2019 Любаву сегодня выписали домой, ждем ее на первую проверку через месяц.

10.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Любавы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

У Любавы все планово, особых токсических и инфекционных проблем сейчас нет, девочка активно готовится к выписке домой.

01.04.2019 Любава продолжает лечение. Сейчас ей и еще многим пациентам отделения нужен противорвотный препарат «Китрил» стоимостью 279 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Любавы и других пациентов.

21.02.2019 Лечение проходит планово, у Любавы все хорошо, девочку переводят на амбулаторную квартиру.

11.01.2019 У Любавы хорошая динамика лечения, с инфекционными процессами удалось справиться, переливания крови нужны редко. Девочка развивается по возрасту, что тоже хорошо.

14.12.2018 Мы закрываем сбор средств для Любавы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

10.12.2018 Любава лечится от лимфомы в Российской детской клинической больнице. Девочка получает химиотерапию, были довольно серьезные инфекционные осложнения, но теперь все лечение идет по плану. Однако сейчас Любава, как и еще несколько пациентов отделения, нуждается в сопроводительной терапии антибиотиком «Меронем». На лекарство нужно собрать 108 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Любавы и других пациентов.