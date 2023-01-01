06.05.2019 Арсений был выписан из московской клиники в конце февраля, сейчас продолжает лечение в больнице по месту жительства. Осталось два последних блока химиотерапии из 18. Мальчик чувствует себя хорошо, уже через 3 недели после операции начал разрабатывать ногу и пытаться ходить без костылей, сейчас уже получается лучше. После окончания лечения мальчика ждет курс реабилитации в центре «Русское Поле».

19.02.2019 Сегодня Арсению заменяют спейсер эндопротезом.

28.12.2018 Арсений прооперирован, ему постален цеметный спейсер, все прошло без существенных проблем, мальчик в стабильном состоянии.

14.12.2018 Мы закрываем сбор средств для Арсения. Благодаря зрителям «Пятого канала» за один день на его лечение было перечислено 11 510 115 рублей! Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

13.12.2018 Сегодня в рамках акции «День добрых дел» на Пятом канале про Арсения вышел сюжет.

12.12.2018 У Арсения остеосаркома бедренной кости. Курсы химиотерапии мальчик получил дома, в Перми, а в Москве, в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, ему проведут операцию по удалению опухоли и эндопротезированию. Арсению установят современный протез, который заменит пораженный участок кости и позволит сохранить ногу. Сама операция проводится по квоте, но вот современный механизм раздвижного эндопротеза нужно оплатить. Он стоит 2 790 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Арсения.