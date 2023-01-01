13.05.2019 Три месяца после пересадки. Предыдущее обследование прошло отлично, Саву отпустили домой, сейчас он приехал на плановое обследование.

02.04.2019 Есть иммунные осложнения (лихорадка без признаков инфекции), но лекарства позволяют добиться улучшения. В целом у Савы все более или менее планово.

16.03.2019 Месяц после трансплантации. Все неплохо. Проведена пункция для оценки ремиссии.

01.03.2019 Сава понемногу восстанавливается. Состояние кожи, кишечника и слизистых оболочек улучшается.

15.02.2019 Позавчера мальчику введены донорские клетки. Ждем приживления.

06.02.2019 Савелий поступил в трансплантационное отделение для проведения трансплантации от неродственного донора. Сейчас все стабильно. Завтра начинается кондиционирование.

11.01.2019 Мы закрываем сбор средств для Савелия. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Мальчик проходит предтрансплантационное обследование.

04.01.2019 Савелий продолжает лечиться в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Он и еще несколько пациентов нуждается в препарате сопроводительной терапии — белке «Альбумин». На него необходимо собрать 161 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика и других пациентов.

19.12.2018 Савелий заболел осенью. В течение месяца похудел на пять килограммов. В Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева ему поставили диагноз: острый миелобластный лейкоз. Впереди у мальчика трансплантация костного мозга, к которой сейчас идет активная подготовка. На данный момент все необходимые ему лекарства («Треосульфан», «Бартизар», «Актемра») стоимостью 652 606 рублей были оплачены из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.