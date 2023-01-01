02.03.2020 28 февраля в реанимации Центра имени Дмитрия Рогачёва умерла Аделина Насыбуллина.

Это была нежная, красивая, одаренная девочка. Она очень долго боролась с болезнью, ведь впервые лейкоз у нее обнаружили еще в 2016 году, а потом болезнь дважды возвращалась. Пройдены были многочисленные курсы химиотерапии, год назад состоялась трансплантация костного мозга, и все надеялись на лучшее. Но в декабре лейкоз вернулся опять, и сделать уже ничего не удалось: бывают случаи, когда не помогают даже самые современные лекарства...

Светлая память. Сил близким.

07.05.2019 Аделина в ремиссии, выписывается домой, все стабильно.

03.04.2019 Аделине провели трансплантацию от неродственного донора. Идет приживление, состояние стабильное.

19.02.2019 Аделина в полной ремиссии, все неплохо.

31.01.2019 Аделина выписана на две недели — на перерыв в терапии. Все стабильно.

11.01.2019 Аделина получила очередной курс химиотерапии. Есть инфекционные проблемы, назначены антибиотики. Также нужны переливания компонентов крови. В остальном продолжена плановая терапия.

20.12.2018 Мы досрочно закрываем сбор средств для Аделины. К сожалению, трансплантация откладывается: донором девочки должен был стать папа, но на днях выяснилось, что по медицинским показаниям он все-таки не подходит. Для Аделины будут искать неродственного донора. Уже собранные средства пойдут на оплату других лекарств и на медицинские расходники для очистки донорского трансплантата. Спасибо!

17.12.2018 У Аделины рецидив острого миелобластного лейкоза, девочка лечится в Центре детской гематологии. Во второй раз только химиотерапией не обойтись — Аделине понадобится трансплантация костного мозга. Девочке удалось снова выйти в ремиссию, ее уже готовят к пересадке. Сейчас Аделина и еще несколько пациентов больницы нуждаются в разных лекарствах: противоопухолевых «Тепадине», «Бартизаре» и «Треосульфане» и иммунопрепарате «Актемра». В общей сложности, на лекарства нужно собрать 1 202 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Аделины и других ребят.