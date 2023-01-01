23.05.2019 Настя побывала на проверке, в целом все неплохо, но иммунитет пока не восстановился. Следующая проверка — в августе.

14.05.2019 Находится на проверке в РДКБ — контроль сейчас раз в полтора месяца. Чувствует себя неплохо.

15.02.2019 В декабре была проведена трансплантация. Настя благополучно восстановилась и быстро выписалась из больницы. Все хорошо.

21.12.2018 Мы закрываем сбор средств для Насти. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение девочки за один день было перечислено 10 240 472 рубля. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

20.12.2018 Сегодня на Пятом канале про Настю вышел сюжет.

19.12.2018 У Насти миелодиспластический синдром, девочка лечится в Российской детской клинической больнице. Это заболевание, которое еще иногда называют «предлейкоз»: болезнь проявляется не так, как обычный острый лейкоз, но и гораздо хуже поддается стандартной химиотерапии. Поэтому единственным шансом на выздоровление для Насти является трансплантация костного мозга. Донор найден в Германии, осталось только оплатить процедуру его поиска и активации. Она обойдется в 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Насти.