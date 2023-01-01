18.12.2019 У Маши возник рецидив (очаг в брюшине), его удалили, а лучевую терапию девушка будет проходить уже во взрослой клинике, так как ей исполнилось 18 лет.

04.03.2019 Метрономная терапия продолжается, Маша хорошо переносит ее и хорошо себя чувствует.

30.01.2019 Маша в отделении стационара кратковременного лечения. Получает метрономную химиотерапию.

15.01.2019 Маша вернулась в клинику для продолжения терапии.

10.01.2019 По информации от лечащего врача, Маше была проведена операция, удалось удалить две трети опухоли. Через несколько дней Маша должна вернуться в НМИЦ ДГОИ для продолжения лечения.

23.12.2018 Мы закрываем сбор средств для Маши. Благодаря сюжету на канале НТВ на лечение девочки за один день было перечислено 6 297 528 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

22.12.2018 Сегодня на канале НТВ про Машу вышел сюжет.

21.12.2018 У Маши десмопластическая мелко-круглоклеточная опухоль брюшинной полости, девочка лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Маше провели уже несколько курсов химиотерапии, но у девочки очень редкий вид опухоли, к тому же расположена она тоже непросто, поэтому врачи Центра обратились за помощью в университетскую клинику города Тюбингена (Германия). В этой клинике Маше смогут провести гипертермическую химиотерапию, в ходе которой подогретый концентрированный препарат вводят непосредственно в опухоль. Получается, что лекарство не циркулирует по всему организму, а действует только на раковые клетки — точечно. После такой «химии» врачи проведут операцию по удалению опухоли. Чтобы оплатить лечение в Германии, требуется 5 500 000 рублей. В рамках проекта «Зарубежное лечение» мы объявляем сбор средств для Маши.