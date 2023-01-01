11.04.2022 К счастью, опухоль не прогрессирует. Но лекарство «Зикадия», которое Ариша получала до сих пор в качестве поддерживающей терапии, для нее слишком токсично, и на этапе смены терапии фонд помог ей с обеспечением новым препаратом «Лорвиква».

25.02.2020 У Ариши все неплохо, после иммунотерапии активность оставшихся очагов опухоли снизилась до нуля, но теперь нужна реабилитация — в ходе одной из операций пострадала рука, нужно ее разрабатывать.

26.10.2019 До нас дошли вести, что Арина лечится в Кельне (Германия). Самочувствие неплохое.

29.03.2019 Арина завершила основной протокол лечения. Родители девочки приняли самостоятельное решение о сборе средств на иммунотерапию за рубежом, так как некоторые активные очаги опухоли сохраняются.

28.02.2019 Арина переведена в стационар кратковременного лечения, обследуется. Состояние девочки стабильное.

07.02.2019 Аутотрансплантация проведена в январе. Арина благополучно восстановилась и вернулась в отделение клинической онкологии для продолжения терапии.

28.12.2018 Арина прошла MIBG-терапию без осложнений и вернулась в Центр имени Димы Рогачёва. Сейчас у нее инфекционные проблемы, девочка получает антибиотики.

24.12.2018 Мы закрываем сбор средств для Арины. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение девочки за один день было перечислено 3 089 633 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

23.12.2018 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Арину вышел сюжет.

22.12.2018 Арина готовится к новому этапу лечения. Нейробластома часто предполагает интенсивное комбинированное лечение: химиотерапию, операцию, аутотрансплантацию костного мозга, а также MIBG-терапию. MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин (радиофармпрепарат), сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. Эффективность такого «облучения» гораздо выше при таком виде опухоли, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Уже несколько лет этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы. За препарат для Арины необходимо уплатить 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Арины.

10.12.2018 У Арины нейробластома, девочка проходит лечение в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва. Арине было необходимо противоопухолевое лекарство «Треосульфан» стоимостью 179 740 рублей. Оно было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.