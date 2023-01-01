26.02.2020 Вчера Димы не стало. Все последние месяцы он находился под опекой паллиативной программы.

Дима заболел еще в конце 2017 года. Интенсивное лечение подарило мальчику два года жизни, но, к сожалению, не больше... Нейробластома высокого риска до сих пор лечится очень сложно, и даже после самой современной терапии болезнь может взять верх.

Светлая память малышу. Сил маме.

18.11.2019 К сожалению, Дима переведен на паллиативное лечение.

26.01.2019 Аутотрансплантация прошла без осложнений. Дима восстановился, и его выписали домой.

04.01.2019 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

25.12.2018 Дима заболел год назад. Поступил в местную больницу с высокой температурой, врачи поставили диагноз нейробластома, провели химиотерапию и направили мальчика в Российскую детскую клиническую больницу на дальнейшее лечение. В конце ноября Дима перенес MBIG-терапию, а сейчас готовится к трансплантации костного мозга. Для проведения процедуры кондиционирования мальчику необходим «Треосульфан», а против грибковой инфекции — лекарство «Эраксис». Стоимость препаратов 580 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Димы.