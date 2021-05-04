Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Захар Панов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Надзорное (Ставропольский край)
Возраст14 лет
Поделиться:
В марте Захар, к сожалению, вернулся в РДКБ с рецидивом. Все лечение нужно начинать заново.

Ход лечения

15.12.2021

Захар получил курс иммуноглобулина для укрепления иммунной защиты.

19.11.2021

Из трансплантационного бокса Захар вернулся в обычное больничное отделение, продолжает терапию, восстанавливается.

21.10.2021

Три с лишним недели после трансплантации, костный мозг прижился, РТПХ нет.

Весь ход лечения

Ваша помощь Захару

Информация о пожертвовании появится в течение 5 минут

04.05.21
500 ₽
04.05.21
К******а1 000 ₽
04.05.21
Ц****а А.500 ₽
04.05.21
к****р300 ₽
04.05.21
В********я А.500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari