Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Надзорное (Ставропольский край)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
15.12.2021
Захар получил курс иммуноглобулина для укрепления иммунной защиты.
19.11.2021
Из трансплантационного бокса Захар вернулся в обычное больничное отделение, продолжает терапию, восстанавливается.
21.10.2021
Три с лишним недели после трансплантации, костный мозг прижился, РТПХ нет.
Ваша помощь Захару
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04.05.21
|500 ₽
04.05.21
|К******а
|1 000 ₽
04.05.21
|Ц****а А.
|500 ₽
04.05.21
|к****р
|300 ₽
04.05.21
|В********я А.
|500 ₽