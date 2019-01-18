Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Вадим Васковский

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома головного мозга
Городг. Югорск, Тюменская область
Возраст24 года
Поделиться:

Ход лечения

01.05.2019

У Вадима зафиксирована ремиссия! В связи с окончанием специфической терапии юноша выписывается под наблюдение по месту жительства.

18.04.2019

Вадиму провели контрольное обследование: МРТ и ПЭТ. По сравнению с октябрем прошлого года есть явное улучшение, но по сравнению с февралем 2019 года результаты не вполне однозначные, поэтому для контроля назначена еще и биопсия.

05.03.2019

Вадим в стабильном состоянии, видимых очагов инфекций нет. Восстанавливается нормальное кроветворение после блока химиотерапии. Завтра планируется обсуждение дальнейшей тактики терапии.

Весь ход лечения

Статьи о Вадиме

18.01.2019

«Почку я не отдам»

Именно так ответил врачам Вадим, когда они объявили, что нужно сделать перед тем как начать лечение от лимфомы головного мозга.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari