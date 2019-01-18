|Диагноз
|Лимфома головного мозга
|Город
|г. Югорск, Тюменская область
|Возраст
|24 года
Ход лечения
01.05.2019
У Вадима зафиксирована ремиссия! В связи с окончанием специфической терапии юноша выписывается под наблюдение по месту жительства.
18.04.2019
Вадиму провели контрольное обследование: МРТ и ПЭТ. По сравнению с октябрем прошлого года есть явное улучшение, но по сравнению с февралем 2019 года результаты не вполне однозначные, поэтому для контроля назначена еще и биопсия.
05.03.2019
Вадим в стабильном состоянии, видимых очагов инфекций нет. Восстанавливается нормальное кроветворение после блока химиотерапии. Завтра планируется обсуждение дальнейшей тактики терапии.
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