23.06.2020 Случилась ужасная беда. Нам только что сообщили, что сегодня утром в реанимации РДКБ умер Саша Кувшинчиков. Это так неожиданно и несправедливо, что мы не можем прийти в себя.

Конечно, мы закрываем сбор денег для Саши. Уже собранные средства будут направлены на лечение других детей с аналогичными потребностями.

Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, пытался спасти ребенка.

Так жаль.

Светлая память.

18.06.2020 Саша сейчас в РДКБ. На фоне сниженного иммунитета после трансплантации возникла аденовирусная инфекция, которая поразила легкие, печень и кишечник. По мнению врачей, мальчику могут помочь только зарубежные препараты «Сидофовир» и «Пробенецид», их стоимость 466 000 рублей.

23.04.2020 Трансплантат функционирует, инфекционных осложнений нет, химеризм хороший, Саша выписан домой. Получает поддерживающую терапию.

20.02.2020 Позавчера наконец-то проведена трансплантация от неродственного донора из Германии. Сейчас Саша борется с инфекционными осложнениями.

18.04.2019 Мальчик наблюдается врачами отделения иммунологии, трансплантация вновь перенесена из-за инфекционных осложнений. Сейчас Саша активно лечится, пересадка планируется в июне 2019 года.

16.01.2019 Мы закрываем сбор средств для Саши. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 305 696 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Трансплантация у Саши ориентировочно запланирована на апрель.

15.01.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Сашу вышел сюжет.

14.01.2019 В раннем детстве Саша постоянно болел, но врачи не могли понять причину. Диагноз поставили только недавно — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Это один из самых тяжелых вариантов первичных иммунодефицитов, и единственный шанс на нормальную жизнь дает трансплантация костного мозга. Мальчик лечится в Российской детской клинической больнице. Донора для Саши нашли в Германии. Донор отдает свои клетки абсолютно бесплатно, но саму процедуру поиска и активации донора — обследование, расходы на его проезд до больницы и другое — оплатить нужно. Она обойдется в 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Саши.