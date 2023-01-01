26.09.2019 Никита закончил основное лечение. В ближайшее время будет решаться вопрос о проведении второй операции легком. Если операции не будет, мальчика сразу отпустят домой под наблюдение врачей.

08.08.2019 Никите уже провели 2 курса послеоперационной химиотерапии; всего планируется 8 курсов «химии». Далее будет вторая операция на легком. К счастью, гистология показала, что опухоль хорошо отвечает на лечение.

19.06.2019 Никите провели операцию на одном легком, сейчас идет период восстановления, а врачи ждут результата гистологии. На сегодня мальчику уже провели 6 курсов химиотерапии и две операции.

06.05.2019 Никита сейчас в стационаре НМИЦ онкологии, ему предстоят операции на легких. Мальчик уверенно передвигается на костылях, но без них пока ходить не может: восстановление движений в колене проходит медленно.

21.03.2019 Никита получил первый курс послеоперационной терапии, идет период восстановления.

22.02.2019 Никите установлен эндопротез в ходе операции в начале февраля. Все прошло нормально, мальчик благополучно восстанавливается, послезавтра должна начаться послеоперационная химиотерапия.

18.01.2019 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика за один день было перечислено 12 340 407 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

17.01.2019 Сегодня на Пятом канале про Никиту вышел сюжет.

16.01.2019 С октября Никита лечится в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, где ему провели уже несколько курсов химиотерапии. Следующий этап лечения — удаление опухоли и замена пораженного участка кости эндопротезом. Сама операция пройдет за счет квоты, но механизм современного раздвижного эндопротеза, который не только сохранит мальчику ногу, но и допускает регулирование длины без хирургического вмешательства, а с помощью магнитного поля, обойдется в 1 600 000 рублей. В рамках проекта «Эндопротезирование» мы объявляем сбор средств для Никиты.