01.09.2019 Богдан приезжал на проверку. Перенес небольшую плановую операцию. В целом все хорошо.

13.05.2019 Состояние стабильное. Несколько снижены лейкоциты, но стимуляция не нужна. По данным биохимии - все показатели в норме.

15.03.2019 Трансплантация проведена, костный мозг уже функционирует. Есть некоторые кожные проблемы, но в целом все планово.

18.02.2019 Проводится кондицирование. Трансплантация назначена на 20 февраля. Богдан поступил в трансплантационное отделение 14 февраля в стабильном состоянии.

27.01.2019 Мы закрываем сбор средств для Богдана. Благодаря сюжету на канале НТВ на лечение мальчика за один день было перечислено 2 612 459 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям.

26.01.2019 Сегодня на канале НТВ про Богдана вышел сюжет.

25.01.2019 Богдан постоянно болел с первого месяца жизни, но врачи не могли понять причину. Диагноз поставили только недавно, в 2018 году — первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Это означает, что клетки его иммунной системы неспособны справляться с некоторыми бактериями и грибами — возбудителями инфекций. Единственный шанс на нормальную жизнь состоит в трансплантации донорского костного мозга, когда вся кроветворная система организма заменяется на донорскую. Генетически подходящего донора для Богдана нашли в Германии. Поиск и активация донора костного мозга для Богдана обойдется в 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Богдана.