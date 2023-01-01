05.07.2019 Кирилл прошел проверку, все в порядке.

07.06.2019 Кирилла выписали домой для продолжения лечения.

30.05.2019 Почти три месяца после пересадки. Из проблем - парвовирусная инфекция (по поводу которой получал иммуноглобулин), низкий уровень гранулоцитов. Температура нормальная, состояние в целом стабильное.

08.05.2019 Два месяца после трансплантации. Функция костного мозга пока еще снижена. Остаются проблемы с повышенной температурой, Кирилл получает лекарства, эффект есть.

02.04.2019 Продолжается ранний посттрансплантационный период. Пока еще есть существенный риск инфекционных и иммунных осложнений. Планируются контрольные исследования на сроке месяц после трансплантации.

18.03.2019 Гаплотрансплантация проведена полторы недели назад. Начинается процесс приживления. Переливания крови не нужны. Продолжена плановая терапия.

01.03.2019 Через несколько дней предстоит трансплантация, сейчас Кирилл проходит кондиционирование. Все пока по плану.

08.02.2019 Кирилл получает терапию с «Блинцито». Температура нормальная, видимых очагов инфекции нет.

30.01.2019 Мы закрываем сбор средств для Кирилла. Благодаря сюжету на канале «ТВ-центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 597 677 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

29.01.2019 Сегодня на канале «ТВ-центр» про Кирилла вышел сюжет.

28.01.2019 У Кирилла острый лимфобластный лейкоз, мальчик заболел в 2016 году. Тогда он прошел курс лечения и вышел в ремиссию, но на очередной проверке, в августе 2018 года, у Кирилла обнаружили рецидив. Так как речь идет о раннем рецидиве, ситуация связана с повышенным риском, и на этот раз Кирилл нуждается в терапии новейшим противоопухолевым лекарством «Блинцито». Курс препарата обойдется в 980 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Кирилла.