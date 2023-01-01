08.05.2019 У Адама все стабильно, только раздражение на глазу, по поводу которого он получает местное лечение. Ребенок завершил интенсивную терапию, по данным контрольного обследования констатирован полный ответ. Адам выписан. Удачи!

26.03.2019 Адам вернулся в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева после проведения протонной терапии. Планируется проведение 2 курсов химиотерапии, после чего будет контрольное обследование для оценки ответа на терапию и определения тактики дальнейшего лечения.

05.03.2019 Со слов мамы, сейчас идет третья неделя облучения. По окончании лечения в Санкт-Петербурге Адам вернется в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева для проведения 8-го и 9-го блоков химиотерапии. Через месяц после окончания протонной терапии планируется проведение контрольного обследования с целью определения тактики дальнейшей терапии. Состояние Адама, со слов мамы, стабильное, мальчик хорошо переносит терапию, поправился.

10.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Адама. Благодаря сюжету на канале НТВ на лечение мальчика за один день было перечислено 3 372 634 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

09.02.2019 Сегодня на канале НТВ про Адама вышел сюжет.

08.02.2019 У Адама рабдомиосаркома — саркома мягких тканей. Адам лечится в Центре детской гематологии им. Д. Рогачева. С ноября мальчику провели уже четыре курса химиотерапии. Вслед за «химией» ему необходимо получить курс облучения, чтобы остановить развитие болезни. Однако расположение опухоли требует особого вида терапии. Адаму необходимо протонное облучение.

Еще недавно, когда врачи назначали протонное облучение, это означало, что пациента надо отправлять на лечение за рубеж. Сейчас и в России появилась возможность проводить детям протонную терапию на коммерческой основе — в Медицинском институте им. Березина в Санкт-Петербурге. Но это лечение пока не входит в квоту, поэтому оплачивается пациентами самостоятельно. Протонное облучение для Адама будет стоить 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для Адама.