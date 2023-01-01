12.07.2019 Ваня выписан.

02.07.2019 Три месяца после пересадки. Все неплохо на фоне терапии, есть только тенденция к снижению выработки тромбоцитов.

07.06.2019 Состояние остается без динамики: есть признаки РТПХ, но в остальном все в порядке.

30.05.2019 День +55. Функция трансплантата удовлетворительная. Есть подозрение на верхнекишечную форму РТПХ. Анализы на вирусы отрицательные.

08.05.2019 Месяц после пересадки. В ранний посттрансплантационный период сохраняется риск иммунных и инфекционных осложнений, но в целом сейчас все без серьезных отклонений.

07.04.2019 Трансплантация проведена позавчера.

28.03.2019 Ваня переведен в отделение трансплантации.

15.03.2019 Ваня получил очередной блок терапии, состояние стабильное. Видимых очагов инфекции нет, самочувствие ребенка хорошее. Вероятно, скоро предстоит костномозговая пункция.

12.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Вани. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 1 458 054 рубля. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо! Ваня неплохо себя чувствует, видимых очагов инфекции нет, но после блока химиотерапии очень низкие показатели гранулоцитов.

11.02.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Ваню вышел сюжет.

10.02.2019 Ваня заболел в июне 2018 года. Стал жаловаться на слабость, сильно похудел. В местной больнице был установлен диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Мальчика перевели в Центр гематологии им. Дмитрия Рогачева, назначили стандартную терапию. Однако после нескольких курсов химиотерапии стало понятно, что болезнь не поддается стандартным методам лечения. Чтобы вывести мальчика в ремиссию, необходим противоопухолевый препарат «Эвольтра» стоимостью 733 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Вани.