27.07.2020 Неожиданное трагическое известие: вчера умерла Диана Нагаева.

Лейкоз у Дианы удалось вылечить, он не возвращался. Первые проверки в больнице прошли удачно. Но после трансплантации нашим подопечным долгое время угрожают вирусные инфекции, даже такие, которые неопасны для здоровых людей. На фоне сниженного иммунитета с этими инфекциями трудно бороться, все может случиться очень быстро. Диану убил аденовирус: резкое ухудшение, полиорганная недостаточность, реанимация — и организм не выдержал.

Это огромное горе для всех нас.

Диана была единственным ребенком в семье.

Светлая память.

12.07.2019 Диана выписана, в ремиссии, серьезных осложнений нет, все неплохо.

02.07.2019 Состояние ребенка на 81-е сутки после трансплантации стабильное. Терапия плановая.

16.05.2019 Приживление началось в положенные сроки, с инфекционными осложнениями удалось справиться. На 30 день после трансплантации Диана получила введение донорских лимфоцитов, перенесла удовлетворительно. Девочка переведена в стационар кратковременного лечения.

03.04.2019 Сегодня Диане начато облучение (TBI) перед проведением гаплотрансплантации. Переносит удовлетворительно.

19.03.2019 Диана продолжает плановую терапию, состояние стабильное. Беспокоили боли в ноге, но сейчас стало лучше.

04.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Дианы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

13.02.2019 Диана заболела в середине лета 2017 года. Девочку положили в местную больницу, стали лечить, и через месяц болезнь отступила. Но, к сожалению, ненадолго: в декабре 2018 врачи диагностировали ранний рецидив. Диану перевели в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва. Врачи изменили протокол лечения, и теперь девочке необходим противоопухолевый препарат «Онкаспар». Сейчас в России большие проблемы именно с этим лекарством, а ждать в случае Дианы никак нельзя. Стоимость нескольких упаковок «Онкаспара» — 340 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.