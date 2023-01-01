20.09.2019 Со слов доктора — Данила сейчас дома с бабушкой в Санкт-Петербурге, чувствует себя хорошо, учится. Констатирована ремиссия. Сроки трансплантации решили немного сдвинуть, будут наблюдать 2,5 месяца.

01.08.2019 Даня получает «легкую» химиотерапию на дневном стационаре, анализы неплохие. В конце августа будет приниматься решение о трансплантации. Донором предположительно будет старший брат, который совместим с Данилой на 50%. Даня был очень рад повидаться с дядей и братом, которые приезжали на анализы в Санкт-Петербург, скучает по маме: она должна работать, чтобы 120 дней больничного потратить на уход за Даней до и после трансплантации.

24.06.2019 Состояние средней тяжести, но Данила не жалуется. Живет у бабушки в Петербурге. По результатам ПЭТ/КТ состояние без динамики. Планируется 2 июля очередное введение «Адцетриса». После курса предстоит консилиум и принятие решения о дальнейшем лечении. В перспективе — трансплантация костного мозга.

07.05.2019 Даня сейчас у бабушки, чувствует себя неплохо, назначено введение «Адцетриса» с «Опдиво» на конец мая. После этого курса — обследование и решение о трансплантации костного мозга. Если брат подойдет как донор, трансплантация будет от него. Даня учится по скайпу, что-то из школьных предметов нравится, что-то нет. За время лечения мальчик стал сильнее духом, очень поддерживает маму.

30.03.2019 По данным ПЭТ/КТ, достигнут частичный ответ на лечение. Рекомендовано продолжить терапию «Адцетрисом» (дополнительно провести еще 3 курса) с последующим проведением трансплантации в случае достижения полной ремиссии.

22.03.2019 Дане провели 3 введения «Адцетриса», планируется ПЭТ-исследование на следующей неделе. По его результатам будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.

15.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Данилы. Благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика за один день было перечислено 11 910 589 рублей. Это намного превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

14.02.2019 Сегодня на Пятом канале про Данилу вышел сюжет.

13.02.2019 Диагноз Даниле поставили в 2014 году. Он прошел шесть курсов химиотерапии и закончил лечение. Но в декабре 2018 болезнь вернулась. Сейчас мальчик лечится в клинике ПСПбГМУ им. И. П. Павлова в Санкт-Петербурге. Чтобы и в этот раз Данила вышел в ремиссию, необходим противоопухолевый препарат «Адцетрис», который доказал свою эффективность именно для рецидивирующих лимфом. Шесть флаконов лекарства стоят 1 169 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Данилы.