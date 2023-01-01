22.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Ромы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо! Впереди длительная терапия.

14.02.2019 У Ромы настолько редкое заболевание — болезнь Эрдхейма-Честера, — что нигде в мире врачи еще не создали стандарт его лечения. При этой болезни из-за аномального размножения иммунных клеток разрушается костная ткань. В «больных» клетках у Ромы обнаружилась особая генетическая поломка, при которой эффективен противоопухолевый препарат «Зелбораф». Сейчас мальчик находится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Врачи готовы выписать Рому из больницы, но он должен в течение года принимать «Зелбораф» дома, прерывать лечение нельзя. Годовой курс медикамента стоит 672 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства на выписку» мы объявляем сбор средств для мальчика.