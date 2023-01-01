30.05.2019 Вчера умер маленький Елисей Заруцкий.

У Елисея был очень тяжелый случай болезни: один лейкоз перешел в другой. Врачи долго боролись, но к середине мая стало ясно, что мальчику уже ничто не помогает...

Елисей был единственным ребенком в семье. Он болел почти всю свою недолгую жизнь: первые признаки лейкоза у него появились в возрасте восьми месяцев. Но в его жизни была не только боль, но и любовь близких, и радость: на всех фотографиях мальчик улыбается.

Светлая память малышу. Сил родителями.

26.04.2019 Ситуация у Елисея вновь резко изменилась. Оказалось, что у него не рецидив прежней болезни, а вторичный лейкоз, на этот раз острый миелоидный лейкоз. Мальчик получает терапию. Если все будет по плану, то в начале мая ему предстоит срочная трансплантация; скорее всего, от мамы. Трансплантация всегда связана с расходами, поэтому собранные средства в любом случае пригодятся.

16.04.2019 По самым последним данным, трансплантация Елисею сейчас не показана. Такие случаи бывают: медицинская ситуация может измениться за считанные дни. При этом Елисей остается в больнице, получает терапию. Средства, собранные на трансплантацию, планируется потратить на лекарство «Блинцито».

26.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Елисея. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» на лечение мальчика за один день было перечислено 2 476 629 рублей. Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

Врачи решили, что перед трансплантацией Елисей должен пройти терапию с препаратом «Блинцито». Сейчас мальчик неплохо себя чувствует.

25.02.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Елисея вышел сюжет.

24.02.2019 Елисей заболел в октябре 2017 года, в ноябре начал лечиться в местной больнице, но вскоре его перевели в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. После нескольких курсов химиотерапии мальчик вышел в ремиссию. Но уже в октябре 2018 года у него случился рецидив. Сейчас Елисей вернулся в РДКБ, впереди трансплантация костного мозга. Донор уже найден в международном регистре, необходимо оплатить процедуру поиска и активации донора стоимостью 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для Елисея.