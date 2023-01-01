03.03.2020 Вчера не стало Яны Зайцевой.

Это очень горько и очень несправедливо: болезнь Яны сейчас почти всегда хорошо излечима, и все были твердо уверены, что и в Янином случае всё должно пройти благополучно. Восемь месяцев назад девочке провели трансплантацию от мамы. И какое-то время дела шли более или менее по плану. А потом началось ухудшение, которое не удавалось остановить: цитомегаловирусная инфекция, почти не поддававшаяся лечению, иммунные осложнения, плохая функция трансплантата. И уже не шло речи о том, чтобы выписаться и уехать домой: только о том, чтобы сдержать ухудшение. Но никакое лечение не помогало. В ночь на 2 марта Яна умерла в отделении реанимации Центра детской гематологии.

Сил родителям и брату.

Светлая память.

01.08.2019 Два месяца после трансплантации. Все неплохо. Из проблем — вирусная инфекция (улучшение), почечная токсичность противовирусных препаратов, недостаточность питательных веществ.

25.06.2019 Яна получила трансплантацию от мамы. Костный мозг функционирует, инфекции отступает, признаков РТПХ нет, переливания компонентов крови не нужны. Все планово.

15.05.2019 Яна стабильна, продолжает терапию по протоколу. Нужны переливания тромбоцитов.

08.04.2019 Яна продолжает терапию по протоколу. Были инфекционные проблемы, но сейчас они разрешаются.

05.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Яны. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Яна находится в стационаре кратковременного лечения, чувствует себя неплохо.

01.03.2019 Яна лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачёва от апластической анемии. Первые признаки заболевания у нее появились летом. С тех пор Яна получает терапию. Сейчас состояние девочки стабильное, для стимуляции роста тромбоцитов Яна нуждается в препарате «Револейд». Лекарство необходимо и другим пациентам больницы. В общей сложности собрать необходимо 221 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Яны и других ребят.