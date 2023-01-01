17.04.2019 Плановая терапия продолжается. Аминат сейчас обследуется. Рекомендовано продолжение терапии.

26.03.2019 Аминат выдано лекарство «Ксалкори» для продолжения терапии. Девочка будет его принимать, а врачи будут время от времени ее обследовать.

22.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Аминат. Вся необходимая сумма собрана, спасибо! Девочка получает лекарство, состояние стабильное, вновь поступила в отделение клинической онкологии для определения тактики дальнейшей терапии.

06.03.2019 У Аминат опухоль правого легкого. Началось все с кашля и температуры, и больше было похоже на простуду. Местные врачи быстро выявили объемное новообразование и направили Аминат на лечение в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Опухоль удалили. В целом врачи довольны результатом, но впереди еще несколько этапов лечения, в том числе таргетная терапия, которую девочке рекомендовали после диагностических исследований, проведенных в Санкт-Петербурге.

Сейчас Аминат находится в санатории «Русское поле». Это означает, что в ее лечении наступил небольшой перерыв, который позволил покинуть больничную палату. Правда, это не означает, что девочка не продолжает лечение. Сейчас ей крайне необходимо получать противоопухолевый препарат «Ксалкори», стоимость одного курса — 235 000 рублей. А потом снова контрольные исследования, которые помогут врачам выбрать правильные следующие этапы терапии. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Аминат.