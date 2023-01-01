16.06.2020 Фотоферез завершился, Костя выписался, будет принимать лекарства дома. Мы вместе с врачами рассчитываем, что улучшение продолжится!

16.05.2020 Сейчас у Кости пауза в процедурах фотофереза, но «Джакави» он продолжает получать, ухудшений нет.

29.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Кости. Благодаря сюжету на канале «ТВ Центр» за один день на лечение мальчика было переведено 2 035 728 рублей. Это превышает необходимую сумму, поэтому мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!

28.04.2020 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Костю вышел сюжет.

27.04.2020 Косте проводят фотоферез, но сейчас к процедурам врачи решили снова подключить терапию противоопухолевым препаратом «Джакави». Четыре упаковки на ближайший курс будут стоить 756 000 рублей.

20.04.2020 Фотоферез продолжается, улучшение тоже.

06.04.2020 Мы закрываем сбор средств для Кости. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

04.04.2020 Костя продолжает получать фотоферез уже не три, а два раза в неделю, тенденция к улучшению сохраняется. Мы просим вас еще раз помочь Косте с оплатой наборов для фотофереза, сейчас на них необходимо собрать 225 000 рублей.

15.03.2020 Улучшение продолжается, ближе к апрелю частоту процедур фотофереза можно будет сократить.

25.02.2020 На фоне приема «Джакави» и фотофереза у мальчика по-прежнему хорошая динамика. Терапия пока продолжается.

10.02.2020 Тенденция к улучшению на фоне фотофереза в качестве терапии реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) продолжается, также рекомендован препарат «Джакави».

23.01.2020 Костя продолжает получать фотоферез. Появилась тенденция к улучшению, но процедуры надо будет проходить как минимум еще 3 месяца. Кроме того, мальчик получает антибиотики и противогрибковые лекарства для профилактики инфекций.

30.12.2019 Мы закрываем сбор средств для Кости. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

17.12.2019 Костя приехал с новым обострением РТПХ: теперь поражены кожа и суставы. Для комплексного лечения было принято решение проводить фотоферез. Во время фотофереза у пациента забирают кровь, выделяют из нее лейкоциты и обрабатывают их специальным светочувствительным веществом, облучают ультрафиолетовыми лучами, после чего возвращают обратно в организм. В результате нежелательная активность лейкоцитов уменьшается, снижая тем самым РТПХ. За одну процедуру удается обработать лишь часть лейкоцитов, поэтому пациенты нуждаются в нескольких сеансах. Для проведения фотофереза нужны специальные, весьма дорогостоящие расходные материалы, которые не предоставляются за счет государства. Для Кости они обойдутся в 693 000 рублей.

23.10.2019 Костя приехал на проверку. Сохраняется РТПХ кожи.

30.04.2019 Костя на время выписан, уехал домой.

15.04.2019 Костя восстановился и вернулся в отделение гематологии.

22.03.2019 Косте проведена гаплотрансплантация 7 марта 2019 года, донором стала мама. Сейчас мальчик пока еще не восстановился, есть проявления кожной РТПХ и печеночной токсичности. Получает всю необходимую терапию.

16.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Кости. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

06.03.2019 У Кости миелодиспластический синдром, с декабря мальчик лечился в Морозовской детской больнице, а в феврале его перевели в Российскую детскую клиническую больницу, где ему проведут гаплотрансплантацию костного мозга. Сейчас у Кости этап кондиционирования, который подготовит его организм к пересадке. Также мальчику необходимы самые разные препараты сопроводительной терапии: антибиотики «Зивокс» и «Меронем», противогрибковое лекарство «Вориконазол». В лекарствах нуждаются и другие пациенты отделения. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Кости и других пациентов.