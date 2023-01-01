22.06.2020 Аня полностью закончила лечение, выписана в поликлинику МООД на пятилетнее наблюдение.

17.05.2019 Аня получает «Эрвиназу» по плану. При очередной обследовании перед реиндукцией все хорошо — никаких признаков опухолевых клеток. Сейчас приезжает в отделение раз в неделю на анализы, чувствует себя прекрасно — играет, веселится, много чего говорит, много о чем рассказывает!

15.03.2019 У Ани все неплохо, она на амбулаторном этапе лечения, сейчас обследуется перед началом терапии «Эрвиназой».

10.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Ани. За один день телезрители канала НТВ собрали на лечение девочки 5 372 288 рублей! Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

09.03.2019 Сегодня на канале НТВ про Аню вышел сюжет.

08.03.2019 Аня проходит лечение от острого лимфобластного лейкоза в Московском областном онкологическом диспансере. Аня чувствует себя хорошо, ее уже перевели на поддерживающую терапию. Но и сейчас девочка должна получать «закрепительные» блоки химиотерапии. Но недавно у Ани развилась аллергия на основной препарат «химии» — «Онкаспар». Теперь его необходимо заменить, и подойдет в данном случае только зарубежный препарат «Эрвиназа». Он обойдется в 2 887 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Ани.