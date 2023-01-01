28.11.2019 Матвей выписывается для продолжения лечения по месту жительства. Будет получать препараты «Темозоломид» и «Кампто».

10.10.2019 У Матвея, к сожалению, вновь стала расти опухоль. Мальчик прооперирован, проходит противорецидивную терапию.

07.05.2019 Состояние Матвея стабильное, для дальнейшего наблюдения мальчик переведен в стационар кратковременного лечения.

23.04.2019 Состояние Матвея стабильное. Продолжен профилактиктический прием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных препаратов.

12.04.2019 Неделю назад проведена аутотрансплантация, мальчик восстанавливается.

28.03.2019 Матвей в стабильном состоянии вернулся в отделение клинической онкологии для продолжения специфической терапии.

21.03.2019 Матвей чувствует себя неплохо. На сегодня запланирована госпитализация в Центр рентгенорадиологии для проведения MIBG-терапии.

12.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Матвея. За один день телезрители канала «ТВ Центр» собрали на лечение мальчика 3 116 296 рублей! Это превышает необходимую сумму, а это значит, что мы поможем и другим детям. Спасибо!

11.03.2019 Сегодня на канале «ТВ Центр» про Матвея вышел сюжет.

10.03.2019 У Матвея нейробластома, мальчик лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Нейробластома часто предполагает интенсивное комбинированное лечение: химиотерапию, операцию, аутотрансплантацию костного мозга, а также MIBG-терапию. MIBG-терапия заключается в том, что за некоторое время до аутотрансплантации в организм вводится специальное вещество — метайодбензилгуанидин (радиофармпрепарат), сокращенно MIBG. Это вещество, меченное радиоактивным йодом, концентрируется в опухолевых очагах и облучает их изнутри. Эффективность такого «облучения» гораздо выше при таком виде опухоли, но долгое время MIBG-терапия была доступна только за рубежом. Уже несколько лет этот вид лечения стал проводиться и в России, но вот сам радиофармпрепарат ввозится из-за границы. Препарат для Матвея обойдется в 900 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Матвея.