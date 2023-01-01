24.05.2019 Аутотрансплантация проведена. Клетки прижились, костный мозг функционирует, Саша переведен на амбулаторную квартиру, все неплохо.

30.04.2019 Саша переведен в бокс отделения трансплантации.

05.04.2019 По данным ПЭТ-исследования, у Саши пока сохраняется остаточная опухоль, поэтому будет проведен еще блок химиотерапии с последующей аутотрансплантацией.

19.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо! Найти свое пожертвование можно на вкладке «Оказанная помощь» или в «Отчете о поступлениях».

Саша продолжает лечение, самочувствие неплохое, инфекционных осложнений нет. Возможно, ему потребуется высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией стволовых клеток.

11.03.2019 У Саши лимфома Беркитта, и сейчас мальчик проходит лечение в Российской детской клинической больнице. Саша получает химиотерапию, лечение идет по плану. Из-за «химии» возможны самые разные побочные эффекты, наиболее частый — сильная тошнота. Сейчас Саша нуждается в противорвотном препарате «Китрил». Лекарство нужно и другим пациентам отделения. В общей сложности необходимо собрать 280 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Саши и других детей.