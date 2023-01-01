24.08.2020 Марсель дома, чувствует себя хорошо. Дозу «Револейда» снижали очень постепенно, препарат полностью отменен в июне. Ответ на лечение сохраняется. Приезд Марселя в клинику на плановую проверку отменился из-за карантина, мальчик наблюдается по месту жительства, и если все будет хорошо, то так и будет продолжаться.

10.04.2019 Планируется выписка Марселя, по месту жительства будет продолжаться терапия «Револейдом».

29.03.2019 Мы закрываем сбор средств для Марселя. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Марсель за последние месяцы получил два курса терапии с препаратом «Атгам». И, к счастью, показатели крови стали восстанавливаться. Переливания крови уже не нужны. А вот прием «Револейда» для поддержания нормального уровня тромбоцитов пока еще нужен, так что Марсель, как предполагается, будет принимать его еще и в апреле. Мальчик сейчас находится в реабилитационном центре «Русское поле».

13.03.2019 У Марселя апластическая анемия. Он заболел в конце 2017 года. Начал быстро утомляться, потерял интерес к учебе, забросил любимые химические опыты. Мальчика госпитализировали в местную больницу, где и поставили диагноз, но на лечение отправили в Москву, в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Сейчас Марселю требуется курс препарата «Револейд», который стимулирует рост тромбоцитов. Он стоит 110 500 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.